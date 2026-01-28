Uruが2月18日にリリースする、4thアルバム『tone』の詳細が発表された。 （関連：【画像あり】Uru、写真家 吉良進太郎が手掛けた4thアルバム『tone』アートワーク） 本作は前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるフルアルバム。アートワークは写真家 吉良進太郎が担当しており、洗練された繊細な彩りのあるビジュアルが、アルバムタイトル『tone』が示す“声や感情の濃淡”を象徴する仕上が