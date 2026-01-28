ソフトバンクは28日、2月の春季キャンプで27日が追加の休養日になると発表した。キャンプは2月1日から3月3日まで（宮崎A組は3月1日まで）。宮崎市の生目の杜運動公園と福岡県筑後市のファーム施設に分かれて行う。休養日は2月5、9、13、18、24日、27日。キャンプ期間中にA組は2月22、23日は侍ジャパンと壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）、同25、26日には台湾で親善試合を行う。3月1日は西武とオープン戦（宮崎ア