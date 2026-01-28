【ロンドン＝市川大輔】英国政府は２７日、伝統的な大衆酒場「パブ」に対する税金を今年４月から１５％引き下げると発表した。その後も２年間は引き上げないとしている。昨年１１月にパブへの実質的な増税を発表し、反発が広がっていたが、軌道修正を迫られた形だ。税の引き下げにより、２０２６年度に平均的なパブ１軒当たり１６５０ポンド（約３５万円）の支援になる。約４分の３のパブは前年度と比べて税金が横ばいか減少し