俳優小沢仁志（63）が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。独自の健康法を明かした。今回は「病院が苦手な人大集合SP」。小沢は「カゼとかインフルエンザとかコロナも、1回もなったことない」と話した。明石家さんま（70）が「かかってるけど、気がついてあらへん」と笑わせた。みちょぱこと池田美優（27）が「インフルエンザって、わかりやすく関節が痛くなったりするでしょう。（熱も）40度と