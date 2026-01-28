銀座コージーコーナーは1月30日から、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション(9個入)」と、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト(10個入)」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶(12個入)」を一部を除く全国の店舗で販売する。銀座コージーコーナー×ハリー・ポッター「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション(9個入)」