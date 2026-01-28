あさくまは2月4日から、50年にわたり支持を受けてきた看板メニュー「学生ハンバーグ」に、新たに厚さ1.5倍のボリュームアップ商品「極厚! 学生ハンバーグ」を追加して販売する。極厚! 学生ハンバーグ「極厚! 学生ハンバーグ」は、全1,167件に上る応募の中から選ばれた名称で、看板メニュー「学生ハンバーグ」の厚さ1.5倍のボリュームアップ商品。長年親しまれてきた「学生ハンバーグ」はこれまで通り販売を継続し、新たに加わる"極