麺と湯気の向こうに、世の中が見える……。連載第5回は、濃厚でクセのあるこってりスープで支持を集める人気チェーン「天下一品」が監修した商品から厳選して2品を実食レポートする。この記事で紹介する「天下一品 濃厚鶏白湯まぜそば 2人前」(税別570円)は2025年9月に、「サッポロ一番 名店の味 天下一品 京都濃厚鶏白湯 ミニカップ」(税別170円)は2024年9月に全業態で発売された商品。＊＊＊○「本物」は店にある。だからこ