エールは、東京駅一番街 東京キャラクターストリートにて2月13日から開催する「つぶらな瞳のPOPUP 7周年 in 東京駅」にて、「つぶらな瞳の仲間達 ウォーターシール」(3種・各418円)の先行販売を行う。「つぶらな瞳の仲間達 ウォーターシール」は、きらきらラメ×オーロラ箔のちゅるちゅる感のあるウォーターシールで、見る角度によって光が変わる仕様。「つぶらな瞳のPOPUP 7周年 in 東京駅」は、2月13日〜2月26日の期間中、東京駅