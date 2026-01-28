巨人は２８日、パペットシリーズに岸田行倫捕手の「もぐらゆきのり」と泉口友汰内野手の「イズグマ」が新たに加わったと発表。この日から球団公式オンラインストアで予約販売を開始した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、７月上旬以降の販売開始が予定されている。岸田のパペットはモグラをモチーフにしており、目が背番号の「２７」。名前の「行」の字で鼻、「キシ」でひ