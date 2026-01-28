豪ドル、CPIの強さに一時上昇も反落=オセアニア為替概況 豪ドルは、注目された豪消費者物価指数が予想を超える伸びとなったことで一時対ドル、対円で上昇。来週の金融政策会合での利上げ期待が、発表前の60％前後から70％を超えるところまで上昇し、豪ドル高となった。豪CPIは前年比+3.8％と市場予想の+3.6％、11月の+3.4％から一気に伸びが強まっている。トリム平均前年比は+3.3％で予想と一致も11月からは伸びが強まった。