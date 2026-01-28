中国政府は中国共産党と台湾の最大野党・国民党との交流の枠組み「国共フォーラム」を来月3日に開催すると発表しました。開催はおよそ9年ぶりで、台湾の頼清徳政権をけん制する狙いがあります。中国で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の張羗報道官は28日の会見で、中国共産党と台湾・最大野党の国民党との交流・協議の枠組み「国共フォーラム」を来月3日に開催すると発表しました。およそ9年ぶりの開催で、「両岸交流