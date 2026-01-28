映画監督の東陽一さんが亡くなったことが27日、映画の制作・配給を手がける株式会社シグロの公式サイトで発表されました。91歳でした。東さんの訃報について、「2026年1月21日(水)午前1時52分、映画監督の東陽一さんが東京都内の病院にて逝去されました。享年91。謹んでお知らせ申し上げます」と発表。葬儀は近親者による密葬で執り行い、後日改めてお別れの会を行う予定だということです。■東陽一監督の経歴シグロの公式サイトに