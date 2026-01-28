ロッテの新人合同自主トレが２８日、最終日を迎え、ロッテ浦和球場で汗を流した。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は「最初の方は緊張というか硬かったんですけど、だんだんと慣れてきたのですごく充実してました」と振り返った。２６日にフジテレビＯＮＥで放送された「プロ野球ニュース２０２６」にサブロー監督が出演。石垣について「開幕一軍かどうかはわからないですけど、投げられる状態なら一軍で投げさ