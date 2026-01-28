アメリカのトランプ大統領は27日、11月の中間選挙に向けて激戦が予想される中部アイオワ州を訪れ、「中間選挙では絶対に勝たなければならない」と支援を呼びかけるなど、本格的な選挙戦をスタートさせました。トランプ大統領：就任からちょうど1年、我が国の経済は活性化し、所得は上昇し、投資は急増し、インフレは抑制され、国境は閉鎖された。国境は完全に閉鎖されている。大部分が農村地帯のアイオワ州は、トウモロコシや豚肉