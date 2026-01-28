【第22話】 1月28日 公開 第22話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは1月28日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」第22話をCOMICメテオにて公開した。 第22話はひざまくら回。3D酔いでダウンし、寝てしまった大鷺をましろちゃんがひざまくらで介護（？）する。膝で眠る大鷺の顔を見ながら「ぐへへ、イタズラし放題だぜ！」と不穏なセリ