ｔｒｉｐｌａが３日ぶりに反発している。２７日の取引終了後、提供する各種サービスの稼働施設数が１万施設を突破したと発表しており、好材料視されている。同社は宿泊業界向けに予約エンジンやＣＲＭ・マーケティングオートメーションツール、ＡＩチャットボットなどのＤＸツールをＳａａＳ方式で提供しており、２５年１２月末時点で１万８４施設が導入。Ｍ＆Ａによる事業拡大に加え、着実