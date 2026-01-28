「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日正午現在でソニーグループが「買い予想数上昇」２位となっている。 ２８日の東証プライム市場でソニーＧが９日続落。半導体メモリー価格が上昇するなか、家庭用ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）」の製造コストが上昇することを懸念視する売りが膨らんでいる。また、スマートフォン向けのＣＭＯＳ画像