午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２０２、値下がり銘柄数は１３６１、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、海運、情報・通信など。値下がりで目立つのは化学、輸送用機器、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS