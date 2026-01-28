住友金属鉱山が４日続伸。株価は一時、初の９０００円台に乗せた。金価格の上昇を受け、連日の買い人気に沸いている。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で２７日に金先物２月物は、前日比０．１ドル高の１トロイオンス＝５０８２．６ドルと小幅高。この日の時間外取引では５２００ドル台まで上昇し最高値を更新している。２７日にトランプ米大統領が、ドル安を容認する発言をしたと報じられドルが下落。ドルの強