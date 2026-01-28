マネーフォワードは後場に入り下げ幅を縮小している。午後０時３０分ごろに、２７日の取引終了後に発表した「特別利益（投資有価証券売却益）の計上見込みに関するお知らせ」の訂正版を発表。保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益１８億８９００万円を２６年１１月期第１四半期に特別利益として計上すると発表した。２７日取引終了後時点では投資有価証券売却益を１８８９万円としてい