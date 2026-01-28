ソースネクストはしっかり。この日正午ごろ、次世代ＡＩエージェント「Ｇｅｎｓｐａｒｋ」を開発する米ジェンスパークとの間で、日本国内における法人向け事業の更なる拡大に向けた戦略的提携の基本合意書を締結したと発表した。ジェンスパークによる日本市場への本格的な展開とソースネクスの強みでもある販売網を融合させ、Ｇｅｎｓｐａｒｋを国内のＡＩ活用におけるスタンダードへと押し