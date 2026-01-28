アヤックスの日本代表DF板倉滉が負傷のため、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ最終節を欠場することとなった。オランダ版『ESPN』が伝えている。28日に開催される欧州CLリーグフェーズ第8節でオリンピアコスをホームに迎えるアヤックス。2勝5敗の勝ち点6で予選敗退となる32位ながらも、最終節で勝利を収めると、他会場の結果次第でプレーオフ進出の可能性を残している。エールディビジで首位PSVに勝ち点16差