全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ジェシカ ペグラ] 2 - 0 [アマンダ アニシモバ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第11日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子シングルス準々決勝で、第6シードのジェシカ ペグラと第4シードのアマンダ アニシモバが対戦した。