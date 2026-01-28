野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は26日、東京都内で会見に臨み、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の追加メンバー10人を発表した。これにより、ロースター30人のうち29人が決まり、メジャー組も加わった強力打線の形成に注目が集まる。 ■残り「1枠」には吉田の可能性 メンバー発表第3弾の焦点となっていたのが、メジャー組