いい人に出会えたら頑張れるはずなのに、なぜか気持ちだけが先に疲れていく。メッセージのやり取り、初対面の会話、期待と落胆の繰り返し。婚活がしんどく感じるときほど、必要なのは気合よりも“自分を守るルール”かもしれません。頑張りすぎない行動ペースを決めておく毎日アプリを開く、全部の誘いに応じる、すぐ結果を出そうとする。こうした状態が続くと、気力が持たなくなります。週に何人まで会う、連絡は夜だけにするなど