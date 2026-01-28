ウクライナ東部ハルキウ州で27日、走行中の旅客列車がロシア軍の無人機攻撃を受け、少なくとも4人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、SNSで、乗客200人以上を乗せた旅客列車がロシア軍の無人機攻撃を受けて炎上し、少なくとも4人が死亡、2人が負傷したと明らかにしました。さらに4人の行方が分かっておらず、救助隊が捜索を続けているとしています。ウクライナ当局によりますと、攻撃された列車は、ウクライナ