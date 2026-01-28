¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/28¡ÛFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬1·î27Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Áõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐLDH½êÂ°¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¤ª´é¤¬åºÎï¤¹¤®¡×¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë½÷Áõ»Ñ¤ò¸ø³«ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡È´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¡É¤¬Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¥ ²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖËÍ¤¬ÈþÍÆ¤ò¹¹¤Ë¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤· ¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤­¤¿ºîÉÊ¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢2024Ç¯Êü