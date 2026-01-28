【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の古屋呂敏が1月27日、公式X（旧Twitter）を更新。WEST.の藤井流星とTravis Japanの七五三掛龍也からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。【写真】STARTOイケメン2人「太っ腹」と話題の豪華差し入れ◆古屋呂敏、藤井流星＆七五三掛龍也からの差し入れ披露藤井が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）に、主人公の同僚・木村直人役で