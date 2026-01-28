体調が悪く寝込んでいた時に、何気ない息子の優しさに思わず涙が。不器用ながらも気にかけてくれた優しさは、思い出すたびに心が温かくなります。今回は筆者が体験した寝込んでいた時に見せた息子の優しさエピソードをご紹介します。 思わず涙！！ 寝込んだ母に見せた息子の思いやり