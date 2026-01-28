２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の葬儀ミサ、告別式が２８日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。喪主は長男の順一さん。式場には日本将棋連盟常務理事の糸谷哲郎八段、瀬川晶司六段。谷川浩司十七世名人、佐藤康光九段、中井広恵女流六段、元棋士の北尾まどかさんらが参列した。加藤さんのＸに親族が「本日の告別式にはどなたさまも御参列いただくことがで