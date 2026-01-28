Base Ball Bearが、本日28日に新作ミニアルバム『Lyrical Tattoo』をリリースした。あわせて表題曲「Lyrical Tattoo」のミュージックビデオも公開となった。ミニアルバム『Lyrical Tattoo』は、今年8月に配信リリースされた「夏の細部」（ダウ90000演劇公演「旅館じゃないんだからさ」主題歌）、すでに先行配信となっている表題曲の「Lyrical Tattoo」を含む全7曲を収録。2年前にリリースされたミニアルバム『天使だったじゃないか