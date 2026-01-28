馬は人間の感情を「匂い」で察知しているという。これまで、人間の感情を嗅ぎ分けられる動物は主に犬だと思われていたが、新たな研究により、馬もまた人間が抱く恐怖を化学的に感知していることが明らかになった。 【写真】人間のように夢を見る動物が!?典型的な兆候も フランスのトゥール大学の研究チームが行った実験では、43頭の牝馬を対象に、人間が「恐怖」または「幸福」を感じている時に採取した汗のサ