テレビ番組「探偵!ナイトスクープ」（ABCテレビ）が、23日に放送した内容をめぐり、SNSを中心に波紋が広がっている。批判は収まらず、ABCテレビが公式サイトで異例の声明を発表する事態にまで発展している。 23日の放送内容は「6人兄妹の長男を代わってほしい」というもので、依頼してきたのは小学6年生の長男だった。お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが代わりに一家の長男となり、子どもたちと過ごす姿が放送された。その