日本国内での展示を終え27日、中国へ返還された上野動物園（東京都台東区）のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。翌28日朝、2頭は中国・四川省にある「ジャイアントパンダ保護研究センター」に到着した。 パンダが上野から輸送される時間帯には全国から多数のパンダファンが集まり、パンダとの別れを惜しんでいた。同日をもって上野動物園にはパンダがいなくなり、飼育されていた展示施設「パンダのもり」