テレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00※一部地域を除く）が2月1日に放送される。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』MCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子、進行の藤森慎吾が出演することが発表された。【画像】豪華ゲストが出演！『徹子の部屋』50周年スペシャル「50周年、おめでとうございまーす！」とにぎやかに現れるのは、黒柳と公私ともに親