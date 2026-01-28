オリックス・杉本裕太郎外野手が２８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１０００万増となる７７００万円で更改した。（金額は推定）“パ・リーグ大トリ”の更改。「（交渉前は）ちょっとワクワクして（いた）」と杉本。ただ、当初、球団からの提示は９００万円アップで、自分で予想していた金額より低かった。「ショックやったていうか。すごいつらかった」。更改交渉は越年となり、昨年シーズンのＯＰＳなどを記した資