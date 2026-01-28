鹿島は28日、J1百年構想リーグの主将にMF柴崎岳が留任すると発表した。柴崎は24年から主将を務めている。副主将はDF植田直通、FW鈴木優磨、MF知念慶、DF関川郁万の4人が昨季に続いて任命され、選手会長もGK早川友基が2年連続で務めることが決まった。チームは宮崎キャンプを24日に打ち上げ、27日から鹿嶋市内で再始動。来月7日の開幕節・FC東京戦に向けて調整を進めている。