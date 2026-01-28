俳優の高畑充希が２８日、インスタグラムのストーリーで、夫の岡田将生とともに第一子出産を報告した。ストーリーには「無事家族が増えました」とあり「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います。昨年は沢山のお心遣い、ありがとうございました！」と投稿。「岡田将生高畑充希」と書かれている。岡田も同じくインスタグラムのストーリーで同じ文面をアップし、第一子誕生を報告していた。