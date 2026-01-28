人気アニメ作品「ドラゴンボールZ」の魔人ブウ役や、「忍たま乱太郎」の第三協栄丸役、「機動戦士ガンダムＺＺ」のモンド・アカゲ役などで知られる、声優・俳優の塩屋浩三さんが、死去していたことが分かりました。71歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・塩屋浩三さん死去71歳【ドラゴンボールZ・魔人ブウ役／機動戦士ガンダムＺＺ・モンド・アガケ役など】所属事務所の青二プロダクションは公式サイトで「弊社所属俳優