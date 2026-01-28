タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。歌手・坂本冬美のコンサートを訪れて初対面を果たし、その人柄や美貌を絶賛した。この日、北斗は歌手・坂本冬美のデビュー40周年記念コンサートへ足を運んだことを報告し「うちの次男が80年代とかの歌が大好き」なため「ほぼ、聴いたことがあるセトリで最高でした〜」と感想をつづった。続けて、坂本とは「LINEの交換をさせてもらってやり取りはしてるけど会うのは今日が初めてと言