広島市中心部で28日朝、男性が車にひかれ、死亡しました。事故があったのは、広島市中区幟町の県道です。警察によると、午前5時50分頃、軽乗用車の運転手から「路上に横たわっている人をひいてしまった。ほかの車もひいている」と通報がありました。ひかれたのは成人男性でその場で死亡が確認されました。男性は軽乗用車と、その後方を走っていたタクシーに相次いでひかれていて、警察はこのほかにも事故に関わった車がない