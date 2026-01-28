札幌・中央警察署は2026年1月27日、暴行の疑いで札幌市厚別区に住む無職の男（46）を現行犯逮捕しました。男は27日午後3時半ごろ、札幌市中央区南2条西2丁目の路上で、面識のない男子高校生の頬を平手打ちする暴行を加えた疑いが持たれています。被害にあった高校生から「金が欲しいと声をかけられた。渡せないと言うと殴られた」と警察に通報がありました。警察によりますと、高校生は突然男に「1万円貸してください」と書かれた