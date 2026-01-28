吉本新喜劇の間寛平GM（76）は28日、大阪市内で「第48回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。「寛平GM杯ネタバトル〜吉本新喜劇記念日への道〜」について語った。22年4月〜23年2月にかけて行われたイベント。3年ぶりの“ネタバトル”は座員がピン芸や即席コンビでそれぞれ新ネタを披露するもの。若手に舞台経験を積ませ、新境地を探る貴重な場となる。寛平も「経験を積んでM―1、R―1なんかに行ってほしい。金の卵（オーディショ