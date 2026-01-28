去年11月、東京・世田谷区の路上で、知人の男性2人の顔を殴るなどしたとして、住吉会系の組長の男が警視庁に逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団住吉会の2次団体「幸平一家」傘下組織の組長・原田英俊容疑者（49）です。原田容疑者は去年11月、世田谷区の路上で、知人の男性2人の頭や頬を複数回殴るなど暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、事件当日、「男同士がかなり激しく喧嘩している