高畑充希さん俳優の高畑充希さん（34）が28日、第1子を出産したと交流サイト（SNS）を通じて発表した。夫で俳優の岡田将生さん（36）と連名で「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います」とコメントした。2人は2024年に結婚を発表していた。