近頃、「年収の壁」の話題を耳にする機会があるのではないでしょうか。この度の税制改正によって「壁」は引き上げられましたが、制度の内容の詳細はわからないという方もいるかもしれません。本記事では最新の税制改正大綱の内容を前提に、年収を引き上げた際の「手取り」のシミュレーションも交えて解説します。 令和8年税制改正で「年収の壁」は「160万円→178万円」となる見込み 現行では「基礎控除58万円」「基