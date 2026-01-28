巨人の松本剛外野手（３２）が２８日から宮崎県内で始まった一軍合同自主トレに参加した。移籍後初となるチーム全体での練習に参加した松本は「すごくいい１日を迎えました」と晴れ晴れとした表情。宮崎でのキャンプは初となるが「寒いは寒いですけど、風がなければそんなに…とは思いますね」と率直な感想を明かした。前日の夜には新戦力の歓迎会を兼ねた決起集会が実施された。新加入の松本は「全然流れが分からなくてとり