ステーキのあさくまは、看板メニュー「学生ハンバーグ」に、新たに厚さ1.5倍のボリュームアップ商品「極厚!学生ハンバーグ」を追加し、2026年2月4日から全国の店舗で提供を開始する。「学生ハンバーグ」はこれまで通り販売を継続する。【すべての画像を見る】肉の厚みと重量を1.5倍にボリュームアップした「極厚!学生ハンバーグ」◆「極厚!学生ハンバーグ」(270g)より強い満足感と食べ応えを求める声に応えた新商品。従来の学生ハ