セレクト当歳セールで３億３０００万円の高値がつき、先週の京都でデビューＶを飾ったペイジャー（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）は次戦で平場の３歳１勝クラス（３月８日、中山競馬場・芝１６００メートル）を目指す。川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執る予定。福永調教師は「色々と課題が多かった。マイルはギリだと思うけど、この内容次第で今後を考えたい」と見通しを語った。同馬は２０２１年のス