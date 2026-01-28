ＷＢＣ日本代表で日本ハムの北山亘基投手（２６）が２８日、沖縄・名護での先乗り自主トレに合流し、ブルペン入り。ＷＢＣ球を使い９球を投じた。初選出となった大舞台へ「試合前って国歌が流れますし、あの瞬間は、いろんな今までの人のおかげで、今こうやって平和に野球ができて、こういう場に立たせてもらってるんだなっていうのをしみじみ感じる。過去の背景も踏まえて、今応援してくださる国民の方の力を自分のパワーに変え